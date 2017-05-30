Tudor Beşiktaş'ın şampiyonluğunu yorumladı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili de konuştu.

"BENİ SİNİRLENDİRİYOR"

Igor Tudor; "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama bu beni kişisel olarak sinirlendiriyor diğer taraftan da motive ediyor. Bu motivasyonu seneye takımıma yansıtmak istiyorum." diye konuştu.

Tudor, Galatasaray'ın seneye şampiyon olup olamayacağına inanıp inanmadığına yönelik bir soru üzerine, "Bu yıl şampiyon oldularsa daha iyi oyuncuları daha iyi koçları var demektir. Seneye biz şampiyon olmak istiyorsak daha iyi futbol, oyuncular ve daha iyi hocaya odaklanmak gerekiyor. Onlar olursa şampiyonluk gelir. Eğer ben kazanamıyorsam iyi değilimdir. Bu ligde şampiyon olan takımın hocası iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

PENALTI POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?

Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede mücadelenin sonlarına doğru biraz acı çektiklerini aktaran Tudor, 3-1 önde iken penaltılarının verilmediğini ileri sürerek, "Yüzde yüz penaltı var. Hakemin görmediği bir penaltı var. Görmesi gereken bir pozisyondu. Görseydi maç 4-1 olacak ve kopacaktı. Diğer taraftan bize verilen penaltıya bakıyorsunuz çok uzak. Görülmesi imkansız bir pozisyon ama penaltı veriyor. Ahmet orada kollarını, ellerini ne yapması gerekiyor, kesmesi mi gerekiyor Çok enteresan." ifadelerini kullandı.