Tudor: Bruma tavır yapıyorsa Rize'ye gelmesin

Igor Tudor’un daha ilk günden Florya’da estirdiği disiplin rüzgarlarından yıldız futbolcular da nasibini aldı.

İDMANLARDA YATMAK YOK

G.Saray’ın yeni hocası Igor Tudor’un ilk ‘kesik attığı’ isimler, Riekerink’in gözdeleri Hakan Balta ve Bruma oldu. Portekizli yıldız ile Hakan hiçbir sakatlıkları bulunmamasına rağmen Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Tudor, “Maç performansları yetmez. İdmandaki performansınıza göre isminize bakmadan formayı veririm. Sahada dinlenen futbolcu istemiyorum” diyerek takımına, “İdmanlarda yatmak yok” mesajı verdi.

MADEM TAVIR YAPIYOR RİZE'YE GELMESİN

Rize karşısında G.Saray’da ilk kez üçlü ve ‘rakibi ısıran’ bir orta saha kurmak isteyen Hırvat teknik adam Bruma’ya kızarak, “Takım oyununa uymuyorsun” deyip Portekizliye yedek takımda şans verdi.

Bu karar sonrası isteksiz olan Bruma’nın tavrı Tudor’u kızdırdı. Bruma için, “Genelde böyle midir? Yedek kaldığı için tavır mı yapıyor?” diye soran Igor Tudor, Portekizlinin tavır aldığına kanaat getirince onu kadrodan çıkardı.

Hırvat hoca, “Madem tavır yapıyor, Rize’ye de gelmesin” diyerek disiplinden taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koydu. Bu durum, tüm takıma verilen bir mesaj olarak nitelendirildi.