Tudor Bruma'yı 18. dakikada oyundan aldı

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Tudor, Kasımpaşa maçında ilginç bir değişiklik yaptı.

BRUMA'YI 18'DE ÇIKARDI

Geçen hafta Galatasaray'ın Bursaspor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta attığı 2 gol ve oynadığı futbolla yıldızlaşan Bruma'yı 18. dakikada oyundan aldı.

Bruma'nın yerine Garry Rodrigues'i alan Tudor'un bu tercihi önce anlaşılamadı, akıllara sakatlık olabileceği gelse de Bruma'nın maç içince kenara herhangi bir değişiklik işareti yapmaması teknik adam tercihi olduğunu gösterdi.

Bruma'nın üst üste pas hataları yapmasından sonra oyundan alınması, Tudor'un Portekizli oyuncuyu bu yüzden oyundan çıkardığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan yayıncı kuruluş da Bruma'nın sakatlık değil, Tudor'un tercihinden dolayı oyundan alındığını belirtti.

RİZE MAÇI KADROSUNA ALMAMIŞTI

Tudor, Galatasaray'da göreve geldikten sonraki ilk maçı olan Rize deplasmanına Bruma'yı götürmemişti. Tudor bu durumu antrenmanlarda Bruma'nın istediğini yapmaması olarak açıklamıştı.