Tudor'un çekindiği tek Beşiktaşlı

Bu sezon ligde 2 kez yenilen Beşiktaş karşısında Karabük’te görev yaparken 10 Şubat’ta galip gelen Tudor bu kez Kartal’ı, G.Saray’la avlamanın peşinde.

BEŞİKTAŞ'IN ÇOK İYİ TANIYORUM

Hırvat hoca, “Beşiktaş’ı çok iyi tanıyorum. Onların güçlü ve zayıf yönlerini biliyorum. Tüm takıma da bunu ezberleteceğim. Dersimize iyi çalışıp, derbiye hazır olacağız. Pazartesi günü güzel bir maç olacak. Taraftarımız da, Galatasaray’ın oynadığı futboldan, ortaya koyduğu mücadeleden, kazanma hırsından keyif alacak. Tutkulu bir takım göreceksiniz” diye konuştu.

QUARESMA'YA ÖZEL ÖNLEM

Karabükspor'u çalıştırırken en beğendiği 3 oyuncudan birinin Quaresma olduğunu söyleyen Tudor'un Portekizli yıldıza karşı derbide özel önlem almayı planladığı öğrenildi.