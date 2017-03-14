Tudor Conte'den genç oyuncuyu istedi

Yaş ortalamasını düşürmek isteyen Galatasaray, genç oyuncuların peşine düştü. Cimbom hem takımı gençleştirmek hem de finansal fair-play radarına yakalanmak istemiyor.

ABRAHAM'IN ADINI YÖNETİME VERDİ

Bu konuda teknik direktör Igor Tudor ile birlikte hareket edilirken Hırvat hoca da oyuncu arayışlarına başladı. Chelsea'nın golcüsü Diego Costa benzeri her yere basacak, rakip stoperleri rahatsız edecek bir isim arayan Tudor ilk olarak, Chelsea'nin Bristol City'ye kiraladığı Tammy Abraham ismini yönetime verdi. Şimdi oyuncu ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.

İLK 11'DE OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, Tammy Abraham'ı kiralık vermeyi kabul ederken bir de şart koştu. İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki 1.92'lik Abraham için, "En az 20 maçta direkt 11'de oynama sözü" istedi.

Conte, isterse bir değil iki sezon için bile Abraham'ı kendisine verebileceğini çünkü genç oyuncudan gelecekte çok şey beklediğini anlattı.