Tudor Conte'den Zouma'yı istedi

Teknik Direktör Igor Tudor, İngiliz devini çalıştıran yakın arkadaşı Antonio Conte'den 22 yaşındaki stoperin transferinde kolaylık sağlamasını istedi.

CHELSEA'DE ŞANS BULAMIYOR

Conte de genç futbolcuyu 1 yıl kiralamak isteyen Tudor'un bu önerisine sıcak bakıyor. Kulüpler arasında kısa süre içinde görüşmeler başlayacak. Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen Zouma, 1.90'lık boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.

Chelsea'de bu yıl sadece 7 lig maçında forma giyip 151 dakika sahada kalan genç Fransız futbolcunun da sürekli forma giyeceği bir kulüpte oynamak istediği gelen bilgiler arasında.