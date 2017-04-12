Tudor da Prandelli gibi

Tudor şu ana kadar ki hocalık performansı ile sarı-kırmızılı takımda iyi izler bırakmayan Prandelli'yi hatırlattı. İşte iki teknik adamın ortak noktaları.

HER MAÇA FARKLI 11

Cesare Prandelli bir türlü ideal takımı bulamamış ve ligde istikrarsız sonuçlar almıştı. Tudor da kenarda olduğu 7 maçın hepsinde farklı ilk 11 sahaya sürdü.

DÖRTLÜ DE ÇARE OLMADI

Prandelli'nin üçlü savunma denemesi pahalıya mal olmuş, Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 4 atmıştı. Teknik direktör Tudor, üçlü savunmada ısrar ediyor ancak sarı-kırmızılılar, kolay gol yemeye devam ediyor.

SNEİJDER'İ YEDEK BIRAKIYOR

Fatih Terim, Mancini, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Riekerink'in 11'e yazdığı ilk isim olan Sneijder'i, yedek bırakan iki hoca Prandelli ve İgor Tudor oldu.

İYİ İDMAN YAPTIRIYOR TAKIMI HEP YÜRÜYOR

Prandelli taktik olarak bir şeyler katamadığı takımı iyi çalıştırıyordu. Tudor da Florya'da sıkı idman yaptırıyor ama takım sahada yürüyor.

YİNE BAŞAKŞEHİR YİNE HEZİMET

4-0 Prandelli dönemi Başakşehir deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönen Galatasaray aynı hezimeti 3 buçuk sene sonra Tudor'la yaşadı