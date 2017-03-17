Tudor da Tolgay Arslan'ı istiyor

Galatasaray yönetimi ile menajer Ahmet Bulut arasında gerçekleşen zirvede, Tolgay'ın Beşiktaş'ta 11'e giremediği için mutsuz olduğu bilgisini alan sarı-kırmızılı yetkililerin bu transfer için Bulut'u yetkilendirdiği öğrenildi.

TUDOR'DAN OLUMLU GÖRÜŞ

Teknik direktör Igor Tudor da Karabükspor ve Galatasaray'ın başında kendisine 3 kez rakip olan Tolgay'la ilgili olumlu görüş belirtti.

Tudor'un özellikle ligin 3. haftasında Beşiktaş'ın Karabükspor'u 3-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan gurbetçi oyuncuyu çok beğendiği ifade edildi. Sezon sonunda De Jong'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, orta sahasını Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Tolgay'ın yanı sıra yabancı bir ön libero ile de güçlendirmeyi planlıyor.