Tudor De Jong'u kadroya almadı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Galatasaray, bu maçtan mutlak 3 puan hedefliyor.

Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe'nin 1-1'lik Trabzonspor beraberliğini değerlendirmek isteyen Cim Bom, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

TUDOR, DE JONG'U ALMADI

Tudor, takımın başına geçtiğinden beri yerine genelde Tolga Ciğerci ve Josue'yi kullandığı Nigel de Jong'u bu maçın kadrosuna almadı. Ligin ilk yarısında oynanan ve 5-1 Galatasaray'ın kazandığı mücadelede De Jong da bir gol atmıştı.

CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU VAR

Galatasaray’da Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.