Tudor derbi planını belirleyemedi

Galatasaray’ın başına geçtikten sonra Karabük’te oynattığı 3’lü savunma sistemine devam eden teknik direktör İgor Tudor, Başakşehir karşısında dörtlüye dönmüş ve sahadan ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı.

KAFASI KARIŞTI

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da, Hırvat teknik adamın kafası karışmış durumda. Ezeli rakibine karşı hangi savunma düzeniyle çıkacağına karar veremeyen Tudor’un, yine üçlüye dönebileceği ifade ediliyor. İşin bir diğer boyutu, futbolcuların da henüz hangi sistemle sahaya çıkacaklarını bilmemesi.

ŞANSA BIRAKMAYACAKLAR

Son idmanlarda kenardan ortalar ve bitirici vuruşlar üzerinde duran Tudor’un, üçlü stoper hattı kullanarak, kenarlardan Yasin ve Carole gibi isimlerle hücumu desteklemeyi planladığı öğrenildi.

Eren, Podolski, Sneijder, Bruma, Rodrigues’lü forvet hattından kimlerin tercih edileceği de şimdilik merak konusu. Ancak yönetimden, Wesley ve Poldi’nin 11’e dönmesi yönünde teknik heyete baskı yapılacağı da gelen haberler arasında.