Tudor Donk'u takımda tutmak istemiyor

Galatasaray'da geçen sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Ryan Donk'un durumu merak ediliyor.

TUDOR'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Slovakya kampında Galatasaray'ın oynadığı ilk hazırlık maçında son dakikalarda attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren Ryan Donk, buna rağmen hocası Tudor'un gözüne girebilmiş değil.

CİDDİ TEKLİFLER SÜPER LİG'DEN

Hollandalı futbolcudan kendisine kulüp bulması isteniyor. Şu ana kadar tecrübeli futbolcuya en ciddi teklifi yapan kulüplerin ise Göztepe ve Yeni Malatya olduğu belirlendi.