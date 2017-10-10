Tudor Emre ve Kaan'ı istedi

Yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, üç önemli hedef var.

SAĞ BEKE KAAN

Bunlardan biri, A Milli Takım'da yıldızı parlayan, Almanya 2. lig takımı Düsseldorf'un 22 yaşındaki savunmacısı Kaan Ayhan.

Transfer listesinin en üst sıralarda yer alan gurbetçi futbolcu için Alman kulübüne teklif yapılacak.





EMRE N'DİAYE'NİN ALTERNATİFİ OLACAK

Gündemdeki ikinci oyuncu ise Türkiye'den... Alanyaspor'da yıldızı parlayan Emre Akbaba, performansıyla Tudor'u çok etkiledi. Sezona 3 gol 2 asistlik katkıyla başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ndiaye'ye alternatif olarak düşünülüyor.



8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen Emre'nin transfer edilmesi halinde, yıllık maliyeti 3 milyon Euro'yu geçen Selçuk İnan da tamamen gözden çıkarılmış olacak.





FORVET HENÜZ BELLİ DEĞİL

Üçüncü hedef ise bir forvet oyuncusu... Henüz bir isim belirlemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu konuda da araştırmaları sürdürüyor.