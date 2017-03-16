Tudor eski öğrencisi Baliç'i istiyor

19 yaşındaki orta alan oyuncusu Tudor'un Hajduk Split'te görev yaptığı dönemde altyapıdan A takıma çıkmıştı.

İTALYA'DA FAZLA ŞANS BULAMADI

Burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Baliç geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İtalya'nın önemli kulüplerinden Udinese'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Fakat Baliç şu ana kadar Çizme'de beklentileri karşılayamadı.

Bu sezon Serie A'da hiç maça çıkamayan genç yıldızın İtalyan futbolunun sertliğine adapte olamadığı belirtiliyor. Buna karşın müthiş bir yeteneğe sahip olan Andrija Baliç, Igor Tudor'un Galatasaray'a kazandırmak istediği isimlerin başında geliyor.

TUDOR'LA ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Şu anda Galatasaray yönetimi ve scout ekibinin Hırvat futbolcu için gerekli araştırmalara başladığı öğrenildi. Orta alanda hem ofansif hem de defansif görevler üstlenebilen Baliç'in de yeniden Igor Tudor'la çalışmaya çok sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında.

Hajduk Split altyapısından yetişen Andrija Baliç şu anda Hırvatistan U21 takımında oynuyor. Genç yıldız Hırvat futbolunun en büyük yeteneklerinden biri.