Tudor: Sanki Barcelona'yla oynadık

Süper Lig'de Başakşehir'e 4-0 gibi farklı bir skorla kaybeden ve puan durumunda da iki hafta sonra karşılaşacağı Fenerbahçe'nin de gerisinde kalan Galatasaray'da Igor Tudor bu mücadeleyi değerlendirdi.

FUTBOLCULARI SUÇLADI

Hırvat Teknik adam karşılaşmayı değerlendirirken yenilginin faturasını futbolcularaa kesti. Skor 3-0 olduktan sonra oyuna Podolski ve Sneijder'i alan Tudor, kimin oynadığının önemli olmadığına değindi ve önemli olanın çalışmak olduğunu belirtti.

Hırvat teknik adam şunları söyledi:

"YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMAK"

"Geçen hafta ve bu hafta gösterdiğimiz performanslar arasındaki farkı anlamakta çok zorlanıyorum. Yapılması gereken tek şey tabii ki çalışmak...

"BACELONA'YA KARŞI OYNUYORMUŞ GİBİYDİK"

Savunmada kim oynamış ya da oynamamış, bunları konuşmak gereksiz. Futbolcularımda sanki Nou Camp'a gelmişiz, Bacelona'ya karşı oynuyormuşuz gibi bir düşünce vardı. Bu, Galatasaray için kabul edilemez bir durum. İkili mücadeleleri kazanamadık, dönen topları kaybettik. Şu an kafamızı öne eğip, çalışmaya devam etmeliyiz."