Tudor: Galatasaray'a hayır diyemezsiniz

Hırvat teknik direktör, kulüp dergisinin mart ayı sayısına verdiği röportajda, futbola bakış açısı, Galatasaray'a geliş süreci ve Türkiye hakkındaki düşünceleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'UZUN YILLAR GÖREV YAPMAK İSTİYORUM'

Tudor, sarı-kırmızılı takımı çalıştırmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istiyorum. Bir insan Galatasaray'da çalışırken daha fazla ne isteyebilir ki? İnanılmaz bir kulüpte, harika bir şehirde yaşıyorum. Burada uzun yıllar kalmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Kulüpte bir yer edinmek, gelişimin doğru karar olduğunu göstermek ve başarılı olmak istiyorum. Burada olmak bana Juventus günlerimi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

İlk iki maçında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak yeterli kaliteye sahip bir takım kadrolarının olduğunu aktaran Igor Tudor, şunları kaydetti:

"Oyuncularım fedakarlık yapmaya hazırlar. Bu nedenle işler bazı alanlarda istediğimiz gibi gidiyor. Geniş zamanda bakarsak iyi çalışırsanız, yetenekliyseniz eninde sonunda sonuçlar gelecektir. Şans da size dönmüş olacaktır. Sonuçlar istenildiği gibi gelmediği anda sürekli bir eleştiri olacaktır. İnsanlar galibiyetlerde her şeyin çok iyi, mağlubiyetlerde ise çok kötü olduğunu düşünüyor. Ben bu tip bir antrenör ya da insan değilim. Sahada ne yapmak istediğini çok açık bir şekilde ortaya koyan bir takım görmek istiyorum. Sonuçlar mutlaka gelecektir."

'GALATASARAY'A HAYIR DİYEMEZSİNİZ'

Igor Tudor, Galatasaray'a gelişinin ideal bir zamanda gerçekleşmediğini anlatarak, "Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa 'hayır' diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz başında olan bir teknik direktör değil dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife hayır diyemezler." şeklinde görüş belirtti.

Hemen hemen her takımın problemleri olduğuna dikkati çeken Hırvat çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'da Luis Enrique ayrılıyor, Real Madrid tartışılıyor... 'Sadece bizim problemlerimiz var' diye düşünecek lükse sahip değiliz. Hazır olmalı, problemleri tespit etmeli ve çözmek için kafa yormaya başlamalısınız. Her şey çok hızlı gelişti. Galatasaray'a gelmeden önce uzun süre gazetelerde haberler çıktığını biliyorum. Fakat kulüpten ne bana ne de menajerime herhangi bir talep gelmemişti. Hiçbir bağlantı olmadı. Bir gün içinde anlaştım ve imzayı attım. Olmuş gibi aktarılan tüm hikayeler aslında gerçekleşmedi. Tüm bu 'saygı' konusunda çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor."