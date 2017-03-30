Tudor: Gelecek yıl şampiyon olacak kadro kuracağız

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, bu sezon hedeflerinin en fazla puanı alıp sezonu en iyi şekilde bitirmek olduğunu söyledi.

Tivibu Spor'a açıklamalar yapan Hırvat çalıştırıcı; "Zirve ile çok da fazla puan farkı yok. Bu hafta Adanaspor ile oynayacağız. Sonrasında iki önemli karşılaşma var. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışmak somut ve iyi sonuçları da beraberinde getirir" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Takımda süregelen uzun süreli sorunlar olduğunu vurgulayan Tudor “Şu an onlar hakkında konuşma zamanı değil, zaman da yok. Son 8 haftada her pazar ufak da olsa gelişme görmek istiyoruz. Beşiktaş ile oynadığımız maçta yenildik ama sahaya baktığınızda kaybetmeyi de hak etmedik" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLACAK KADRO KURACAĞIZ"

İstanbul'un harika bir şehir olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı; "Galatasaray'ın kazanması için buradayım ama sezon sonuna geldik, o yüzden bir teknik adam için hiç kolay değil. Kendi yaratmadığım bir durumda, kendi seçmediğim oyuncularla kolay değil. Gelecek sezon şampiyon olacak bir takım yaratmanın peşindeyiz, eminim ki bunu gerçekleştireceğiz" diye konuşarak iddiasını ortaya koydu.

Sneijder ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu belirten Galatasaray Teknik Direktörü Tudor; "Wesley, konuşmayı ve anlatmayı seven, meraklı biri. Çok yetenekli bir oyuncu. Futbolda son dönemdeki en iyi orta saha oyuncularından biri" diyerek sözlerini noktaladı.