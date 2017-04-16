Tudor gözden çıkardı Hamza Hamzaoğlu alıyor

Yeni sezonda aynı Başakşehir gibi zirve yarışında söz sahibi olmak isteyen Osmanlıspor, şimdiden kolları sıvadı.
HAKAN BALTA'YI İSTİYOR
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iddialı bir takım kurmak isteyen Mor-Sarılılar, Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta'ya kancayı taktı.
Sarı-Kırmızılı takımla 1 yıl daha Sözleşmesi bulunan, ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan 34 yaşındaki futbolcuyla bizzat görüşen Hamzaoğlu'nun eski öğrencisiyle söz kestiği belirlendi.
Hamza Hamzaoğlu Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray'dan Bilal Kısa, Jem Karacan, Sercan Yıldırım'ı da almıştı. Hakan Balta bu sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giydi.