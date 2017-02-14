Tudor G.Saray'ı şampiyon yaparsa tarihe geçecek

Galatasaray'da Riekerink dönemi kapandı ve Igor Tudor'la yeni bir devir açıldı. Sarı-kırmızılı ekip Hırvat hoca Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaştı. Şampiyonluk potasının içinde olmasına rağmen Hollandalı Riekerink'ten memnun olmayan yönetim yola Tudor ile devam karar aldı.

Şimdi camianın beklentisi ise Karabükspor'dan transfer edilen Igor Tudor ile 21. şampiyonluğa ulaşmak. Galatasaray daha önce iki defa teknik direktör değiştirerek mutlu sona ulaşmıştı.

CEVAT GÜLER İLE GELEN ŞAMPİYONLUK

Galatasaray 2007-2008 sezonuna Alman efsane Feldkamp ile başlamış ancak sezonu Cevat Güler yönetiminde tamamlamıştır. Feldkamp'ın ligin 28. haftasında istifa etmesinin ardından takımın başına geçen Cevat Güler, 6'da 6 yaparak Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı.

(Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu Cevat Güler'le birlikte kutluyor)

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN 3 KUPALI SEZON

Hem Galatasaray hem de Türkiye tarihinde unutulmaz bir sezon olan 2014-2015 sezonunu sarı-kırmızılı ekip Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 3 kupa ile tamamlamıştı.

Prandelli'nin ardından 1 Aralık 2014'te Galatasaray'ın başına geçen Hamza Hamzaoğlu, müthiş bir grafik yakalayarak hem ligde hem kupada şampiyonluk yaşamıştı. Hamzaoğlu yönetimindeki Galatasaray 2015-2016 sezonun başında oynanan Süper Kupa maçını da kazanarak 3 kupayı da müzesine götürmüştü.

IGOR TUDOR BAŞARIRSA ÜÇÜNCÜ İSİM OLACAK

Galatasaray 20. haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş'ın 5, Başakşehir'in ise 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyon yarışısının içinde olan sarı-kırmızılı ekip Igor Tudor ile ipi göğüslerse Hırvat hoca Galatasaray'ın başında bunu başaran üçüncü teknik adam olacak.