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Tudor: Hırvatistan'dan oyuncu aldırmam

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, yönetimle yaptığı transfer görüşmesinde Hırvatistan'dan oyuncu tavsiye etmeyeceğini söyledi.

Tudor: Hırvatistan'dan oyuncu aldırmam
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Devre arası transferleri için çalışmalara başlayan Galatasaray'da yönetim, Tudor'dan Hırvatistan'dan oyuncu önermesini istedi ancak, Hırvat hoca bu teklife karşı çıktı.  

"HIRVATİSTAN'DAN OYUNCU TAVSİYE ETMEM"

Yöneticilerin bu açık teklifine karşın Tudor, daha önce Hagi ve birçok teknik direktörün yaptığı gibi ‘Kendi ülkesinden futbolcu getirme’ modeline sıcak bakmadığını ifade etti.

Hırvat teknik adam yöneticilere; "Ben şu anda Hırvatistan'dan ya da o bölgeden oyuncu istemiyorum. Zan altında kalmak istemem. Benim tavsiyemle oradan alacağımız bir oyuncu başarısız olursa, arkamdan kötü konuşurlar. Ben böyle bir şeye tahammül edemem. İleride Galatasaray’a katkı yapacağından emin olduğum bir futbolcu bulursam belki isteyebilirim.” şeklinde konuştu.

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