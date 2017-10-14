Tudor: Hırvatistan'dan oyuncu aldırmam

Devre arası transferleri için çalışmalara başlayan Galatasaray'da yönetim, Tudor'dan Hırvatistan'dan oyuncu önermesini istedi ancak, Hırvat hoca bu teklife karşı çıktı.

"HIRVATİSTAN'DAN OYUNCU TAVSİYE ETMEM"

Yöneticilerin bu açık teklifine karşın Tudor, daha önce Hagi ve birçok teknik direktörün yaptığı gibi ‘Kendi ülkesinden futbolcu getirme’ modeline sıcak bakmadığını ifade etti.

Hırvat teknik adam yöneticilere; "Ben şu anda Hırvatistan'dan ya da o bölgeden oyuncu istemiyorum. Zan altında kalmak istemem. Benim tavsiyemle oradan alacağımız bir oyuncu başarısız olursa, arkamdan kötü konuşurlar. Ben böyle bir şeye tahammül edemem. İleride Galatasaray’a katkı yapacağından emin olduğum bir futbolcu bulursam belki isteyebilirim.” şeklinde konuştu.