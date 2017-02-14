Tudor ile Rodrigues G.Saray'da yeniden buluşuyor

Igor Tudor, geçen sezon PAOK ile anlaştıktan 5 hafta sonra Yunan ekibi, Garry Rodrigues'i Elche'den transfer etmişti. Tudor ve Rodrigues, şimdi Galatasaray'da buluşacak.

PAOK'TAN SONRA G.SARAY

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak Igor Tudor'un sarı-kırmızılı ekipte eski bir öğrencisi de var. Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nde PAOK'ta Garry Rodrigues ile çalışmıştı.

Selanik ekibindeki mesaisi 1 Temmuz 2015'te başlayan Tudor, 9 Mart 2016'da görevden ayrılmıştı. Kalan 5 haftada ve play-off'ta PAOK'u yöneten Vladimir Ivic, halen takımın başında.

TUDOR VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ

Tudor, Temmuz başında göreve geldikten sadece 5 hafta sonra Garry Rodrigues Elche'den PAOK'a transfer olmuştu. Rodrigues, geçen sezonki 7 golünden beşini Tudor'un döneminde kaydetmiş, Hırvat teknik adamın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

Ancak 2016 Ocak ayı sonundaki sakatlığı sonrası formadan uzak kalmış, ancak Nisan'da geri dönebilmişti. Devre arasında PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues, belki de imzayı atarken hiç düşünmediği bir şekilde geçen sezonki hocasıyla Florya'da buluşmuş olacak