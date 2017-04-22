Tudor: İşi ilk yarıda bitirin

Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için ezeli rakibini yenmekten başka çaresi bulunmayan Galatasaray'da, teknik Direktör Igor Tudor da oyuncularını hafta boyunca üç puana motive etmeye çalıştı.

"İLK YARIDA BİTİRİN"

Futbolcularıyla toplantı yapan Hırvat teknik adam, seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "İşi ilk yarıda bitirin. Rakibimizi, o baskı altında atacağımız gollere cevap veremez duruma getirmeliyiz" dedi.

Özellikle hücum pres konusuna dikkat çeken Tudor, sarı-kırmızılılara "Rakip defansı zorlamak için çabalamalısınız. Kesinlikle agresif oynayacağız. En büyük silahımız, top bizde olmadığı zamanlarda sıkı pres yaparak sonuca ulaşabilmek" ifadelerini kullandı.

Tudor, Fenerbahçe'yi Medipol Başakşehir maçında yedek kalan Sneijder ve Podolski ikilisiyle vurmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı ayrıca kanatlarda görev vereceği Bruma ve Yasin'i, bu ikiliye destek vermeleri konusunda uyardı.