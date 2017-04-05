Tudor Kalinic'i istiyor

Transfer operasyonunu erken başlatan Galatasaray’da neredeyse her bölgeye transfer düşünen teknik direktör Igor Tudor’un kafasında isimler de netleşmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar’ın hocasının forvetteki önceliği ise Nikola Kalinic.

SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Vatandaşını bizzat adını telaffuz ederek isteyen Hırvat çalıştırıcının bu talebi üzerine sıra yönetime geldi. Cim Bom’un kurmaylarının çok kısa bir süre içinde 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Fiorentina’ya teklif yapacağı ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2019’da bitiyor ve devre arasından bu yana Çin ekipleri de dahil olmak üzere talipleri var ama Aslan’ın kozu ise Hırvat futbolunun efsanelerinden olan Tudor...

MAAŞ SORUNU YOK

İşin ekonomik yönüne gelince... Japonya’ya gideceği kesinleşen Podolski başta olmak üzere bazı maliyetli oyuncularıyla yollarını ayıracak olan Galatasaray’da maaş bütçesi ciddi şekilde rahatlayacak. UEFA ile yapılan anlaşmada işin kritik noktası da zaten maaş bütçesiydi ve bonservis ödemesiyle alakalı bir kısıtlama söz konusu olmamıştı.

35 MAÇTA 19 GOL ATTI

Tudor’un yeni sezon için rüyalarını süsleyen Kalinic’in son performansı da göz kamaştırıyor. Bu sezon İtalya Serie A’da ve Avrupa Ligi’nde toplam 35 maçta 19 gol atan Hırvat futbolcu, 4 gole de asistiyle katkı yaptı. Avrupa’da kalma fikrine sıcak bakan deneyimli golcü için kulüpler görüşürken Tudor’un da devreye gireceği gelen haberler arasında.

Kalinic, kariyerinde Hajduk Split, HNK Sibenik, Blackburn, Dnipro ve son olarak da Fiorentine formalarını giydi. Hırvat oyuncu için en yüksek bonservis bedelini ise 7 milyon Euro (21 milyon TL) ile İngiliz temsilcisi Blackburn ödedi.