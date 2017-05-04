Tudor: Keşke 11 tane Ahmet Çalık olsa

Hırvat teknik adam, Bursasporlu Faty'ye gol attırmamak için, sakatlanma pahasına topa müdahalede bulunan Ahmet Çalık'ın bu hareketinden çok etkilendi.

AHMET'İN POZİSYONU TUDOR'U ETKİLEDİ

Tudor'un, yöneticilerle yaptığı sohbette, "O sahne inanılmazdı. Attığımız 5 gol güzel ama beni en çok etkileyen, Ahmet'in fedakarlığı oldu. İşte benim istediğim futbolcu tarzı budur. Tekmeye kafa sokan futbolcuları severim. Keşke bu ruha sahip 11 tane Ahmet Çalıkım olsa..." dediği belirtildi.

Yöneticilerin ise buna karşılık olarak, "İmza attığımız gün 'Galatasaray'a bir gün kaptan olacağım' demişti. Efsane kaptan Bülent Korkmaz'ın formasını giyiyor. Ahmet'i bu özellikleri yüzünden transfer ettik. İşte böyle Bülent Korkmaz olabilir." yorumunda bulundular.

"FORMAYA ALIŞIYORUM"

"Allah korudu" Galatasaray'ın genç stoperi o pozisyonla ilgili Milliyet'e konuşarak; "Allah korudu. Tekme burnuma da gelebilirdi. Ancak şükürler olsun bu olmadı. Galatasaray formasına her geçen gün alışıyorum." dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi, Bursaspor karşısında kusursuz bir mücadele ortaya koyarak teknik direktör Igor Tudor'un asları arasına girmeye aday olduğunu gösterdi.