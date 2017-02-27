Linnes ve Cavanda derbi kadrosuna alınmadı

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Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Enes Ünal gol atmaya devam ediyor

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Gaziantep deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın, yine çok gergin olduğu gözlendi.

Deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, oyuncuları İstanbul'da protestoyla karşıladı.

Moussa Sow, Gaziantepspor maçı sonrası ''evine dön'' diyen bir taraftara ''tamam giderim'' şeklinde cevap verdi.

Liverpool menajeri Klopp'un Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, derbi öncesi ''Beşiktaş'ı gözünüzde büyütmeyin. Biz kazanacağız'' diyerek oyuncularını motive etti.

Mehmet Demirkol, bu yönetim anlayışıyla Guardiola ve Mourinho'nun bile Fenerbahçe'de başarısız olacağını söyledi.

Mehmet Demirkol: Mourinho bile F.Bahçe'de başarılı olamaz

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in yerine kalenin Harun Tekin'e emanet edileceği öğrenildi.

Eren Derdiyok: Açıkçası Beşiktaş daha iyi oynuyor

1 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

2 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos oldu.

3 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugün görülen 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

4 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

5 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

6 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

7 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.

8 Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak Aziz Yıldırım'ın baskılara dayanamayıp salı günü istifasını sunacağı ve Mahmut Uslu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği öğrenildi.

9 Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.