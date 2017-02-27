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Linnes ve Cavanda derbi kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da Martin Linnes, Igor Tudor tarafından Beşiktaş derbisi kadrosuna alınmadı.

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Tudor Linnes'i derbi kadrosuna almadı

Galatasaray-Beşiktaş derbisine sayılı saatler kala Igor Tudor'dan maç kadrosu için sürpriz bir karar geldi. Hırvat teknik adam, Martin Linnes'i 18 kişilik kadroya almadı.

LİNNES SÜRPRİZİ

Teknik direktör Igor Tudor, Norveçli oyuncuyu 18 kişilik kadroya almadı. Sarı kırmızılı ekipte Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısı Linnes'i oyundan alıp Semih Kaya'yı sol bekte oynatmıştı.

Derbinin taktik antrenmanlarında Linnes'in performansını yeterli bulmayan Tudor, Norveçli oyuncuyu kadroda düşünmedi. Linnes de Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki kamptan ayrıldı.

CAVANDA DA YOK

Galatasaray'da Martin Linnes'in yanı sıra Luis Cavanda da Beşiktaş derbisi kadrosuna alınmadı.

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