Tudor orta sahada kararsız

Galatasaray'da futbolcular dün izin yaparken teknik direktör Igor Tudor, yardımcılarıyla birlikte Florya'ya kapanıp, pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe derbisinin analizini yaptı.

SERDAR İLK 11'E DÖNÜYOR

Tudor, ceza sınırında olduğu için Konyaspor karşısında oynatmayıp derbiye sakladığı Serdar Aziz'i ilk 11'de oynatacak. Konya maçında sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise bu sezon ilk kez yedek kalacak.

TOLGA YA DA SELÇUK

Bu sezon ilk 11'lerinde çok fazla değişikliğe gitmeyen Tudor, Rodrigues'in sakatlanmasıyla derbide Selçuk ya da Tolga Ciğerci'den birini tercih edecek. Son 2 haftada sakatlığından dolayı oynayamayan Tolga Fenerbahçe derbisine yetişecek ancak Hırvat hoca henüz son kararını vermiş değil.

Selçuk İnan'ın milli maçtan sonra Konyaspor karşılaşmasında da yükselen performansı ve Tolga'nın sakatlıktan dönecek olması Tudor'u düşündürüyor. Genç teknik adam Tolga'nın yüksek tempoda oynanacak derbide yeniden sakatlanma ihtimalini de düşünerek Selçuk'a şans verebilir.

Fenerbahçe maçında ligin ilk 8 haftasında kullandığı 11'i bozmayacak olan Tudor, Tolga'yla Selçuk İnan arasındaki son tercihini maç günü verecek.