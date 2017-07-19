Tudor: Östersunds'a 4 atacağız

İsveç’teki mücadelede 2-0 mağlup olan ve bu nedenle Galatasaray’da tepkileri üzerine toplayan Igor Tudor, iddialı mesajlarına devam etti.

Hırvat teknik direktör, futbolcularını farklı galibiyete motive etmeye çalışırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün’e bu turu geçeceklerini söyleyerek son derece iddialı ifadeler kullandı.

3-4 GOL ATACAĞIZ

Hırvat teknik adam, yarın akşam Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak rövanş maçında karşılaşmada Östersunds’u eleyeceklerini belirterek şu iddialı ifadeleri kullandı:

“Deplasmanda 2 gol yediysek, burada onlara 3 atacağız ya da 4 atacağız. Ama bu turu geçeceğiz. Benim şüphem yok.”

Yarınki hayati karşılaşmayı kader maçı olarak gören Igor Tudor bunun için dün ilginç de bir adım attı.

Hırvat teknik adam sarı kırmızılı futbolcuların stat zeminine alışması için dün akşamki antrenmanı ani bir kararla Türk Telekom Stadyumu’na aldırdı.