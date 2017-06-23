Tudor Pasalic transferi için Conte'den yardım istedi

Tudor, Juventus'taki eski takım arkadaşı olan Conte'yi arayarak bu transferde kendilerine yardımcı olmasını istedi. İtalyan futbol adamı, İngiliz kulübünün bu futbolcuyu Galatasaray'a satması için aracılık edeceği sözünü verdi.

CHELSEA PALASİC'İ SATACAK

Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea, bir sene sonra serbest kalacak olan Pasalic'i satma kararı almıştı.

G.SARAY 2.5 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Tudor'un Conte'yi aramasının ardından İngilizler, Hırvat futbolcunun satışında önceliği Galatasaray'a tanıma kararı aldı.

Son 3 sezonu İspanya'da Elche, Fransa'da Monaco ve İtalya'da Milan takımlarında kiralık olarak geçiren Pasalic'in, Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Galatasaray genç yetenek için 2.5 milyon euro gözden çıkarmış durumda. Chelsea ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

TUDOR BU TRANSFERE ÇOK ÖNEM VERİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Hırvatistan'da Hajduk Split'i çalıştırdığı dönemde şans verip gelişiminde önemli bir pay sahibi olduğu Pasalic'in transferine çok önem verdiği bildirildi.

Almanya doğumlu olan 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun transferi durumunda orta sahaya dinamizm getireceğini belirten Tudor'un, "Galatasaray için çok önemli bir yatırım olur" dediği bildirildi.