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Tudor Riekerink'in gerisinde kaldı

G.Saray yönetiminin Riekerink'ten memnun kalmayarak takımın başına getirdiği Tudor'un Hollandalı meslektaşının gerisinde kalması kesinleşti.

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Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan topladı. Sarı- kırmızılı ekip, Hırvat teknik adamla ligde kalan 6 maçı kazansa bile 14 maçta 28 puan toplamış olacak.

TUDOR 6'DA 6 YAPSA BİLE YETMEYECEK

20 haftadaki Kayserispor yenilgisi sonrası Riekerink gönderildiğinde lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin de 3 puan önünde üçüncü sırada olan Galatasaray, 28 hafta sonunda Beşiktaş'tan 15, Başakşehir'den 8, Fenerbahçe'den 4 puan geride dördüncülüğe geriledi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Riekerink yönetiminde Rize maçıyla başlayıp Konya deplasmanında tamamlanan seride 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 29 puan toplamıştı. Tudor, kalan 6 maçı da kazansa bile en fazla 28 puan yapacak ve aynı takımlara karşı Riekerink'in gersinde kalmış olacak

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