Tudor: Sana yakışmadı Belhanda

Fenerbahçe maçında ikinci sarıdan atılarak takımı 10 kişi bırakan ve sezon başından bu yana performansı eleştiri konusu olan Belhanda'ya uyarı geldi.

Teknik Direktör Igor Tudor'un her fırsatta arkasında durduğu yıldız futbolcuyla biraraya gelerek bir dizi uyarıda bulunduğu belirtildi.

SANA YAKIŞMADI

Kendisine güvendiğinin altını çizen Hırvat hocanın, "Seni çok istedim. Potansiyelinin de farkındayım. Herkes senden gol veya asistler beklerken ben mücadeleni, takım için koşmanı savundum. Ancak derbi maçta hakemin yönetimi konusunda önceden uyarmama rağmen dikkatli davranmadın. Gördüğün iki kart da sana yakışmadı. Zor bir deplasmanda senden faydalanamayacağız. Bu hafta en az takım arkadaşların kadar çalışmanı ve onlara örnek olmanı istiyorum" şeklinde konuştuğu öğrenildi.