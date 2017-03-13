Tudor: Selçuk neden sakatlanmıyor

Igor Tudor'un göreve getirilmesinin ardından önce Sneijder, daha sonra da De Jong adalede zorlanma yaşamış, ardından da Semih, Chedjou, Eren Derdiyok, Cavanda ve Hakan Balta'da da çeşitli sakatlıklar ortaya çıkmıştı.

ÖZEL HAYAT VURGUSU

Bu sakatlıklardan Chedjou'da uzun süredir devam eden topuk ağrısı bulunduğu, son Gençlerbirliği maçında sakatlanan Hakan Balta'da ise bel spazmı yaşandığı, bunların antrenmanla ilgili olmadığı dile getirildi.

Eren Derdiyok'un da Florya'da koşu sonrasında sakatlanmasının zeminin azizliğinden kaynaklandığı dile getirildi. Cavanda ise antrenmandaki taktik çalışmada aldığı darbenin kurbanı oldu.

Ancak adale sakatlığı yaşayan futbolcuların durumuyla ilgili bir detay ortaya çıktı. Buna göre Tudor'un idarecilerle paylaştığı bilgiye göre yaşanan adale sakatlıklarının nedeninin, yeni çalışma sistemi değil futbolcuların özel hayatına dikkat etmemesi gösterildi. Bu durum özellikle Sneijder ve De Jong'un özel hayatlarını yeniden gündeme getirdi.

SELÇUK VE SABRİ ÖRNEĞİ

Hırvat teknik adamı adeta aklayan sarı-kırmızılılar, "Bu sakatlıklar idmanlardan dolayı olsa, aynı antrenmanları yapan Selçuk veya Sabri niye sakatlanmıyor?" diyerek eleştirenlere karşı yeni bir tez geliştirdi.