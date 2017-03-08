Tudor: Sen bu takımın birinci forvetisin

Tudor ve Levent Nazifoğlu, eski teknik direktör Jan Olde Riekerink döneminde ikinci plana atıldığı için demoralize olan Eren Derdiyok ile özel görüşmeler yaparak özgüven aşıladı.

ÖNCE TUDOR SONRA NAZİFOĞLU

Podolski’nin performansından memnun olmayan Tudor, hafta içinde Eren’i, “Sen bu takımın birinci forvetisin.” sözleriyle motive etti.

Levent Nazifoğlu da golcü futbolcuya, “Sezon başında seni Lewandowski’ye benzettiğim için beni çok eleştirdiler ama hiç pişman değilim. Sen dünya çapında golcüsün. Çık, gollerini at.” diyerek moral aşıladı.

Eren de Tudor ve Nazifoğlu’nun kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamak adına hafta içinde ekstra antrenmanlar yaptı ve çalışmalarının karşılığını 2 golle aldı.