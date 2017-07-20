Tudor: Sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve oyunculardan Martin Linnes, Östersunds maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SORUMLULUK KAÇMAM

Igor Tudor, başarısız bir sonuçta istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan birisi değilim, sorumluluk alabilirim burada. Sorumluluk alma kelimesi çok büyük bir kelime tabi ki" diye cevap verdi.

4-0 DA KAYBETSEK, TUR İNANCINI YİTİRMEZDİK

İlk maçı 4-0 bile kaybetmiş olsalar, tura inançlarını yitirmeyeceklerini düşündüğünü kaydeden Tudor, "Yarın maçın ikinci yarısı oynanacak. İlk yarıda 2-0 mağlup olduk. 40 bin taraftarımızla birlikte maça çıkıp kazanmak istiyoruz. 2-0 kaybettik evet ama bunu tüm kalbimle söylüyorum. İlk maçı 4-0 kaybetmiş de olsak yarın biz maça turu geçmek için çıkacaktık. Oyuncularım son derece motive, fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz. Çünkü 1 haftadır çalışan bir takım var. Taraftarlarımızı, gazetecileri anlayabiliyorum siz belli bir resimden bakıyorsunuz tam resmi görmediğiniz için. 7 günlük süre bir hoca olarak benim için çok çok önemliydi. Daha öncede belirtmiştim normal bir hazırlık döneminde bir oyuncudan maksimum fiziksel verim alabilmek için 6 haftalık süreç ve 4 tane 90 dakikalık maç olması gerekir diye söylemiştim." dedi.

TARAFTAR GİTMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Tudor ve Dursun Özbek için özel tişört bastırarak istifa etmelerini istedi.