Tudor Sinan Gümüş'ü takımda görmek istiyor

Yeni sezondaki akıbeti belirsizliğini koruyan teknik direktör Igor Tudor, kadro planlamasına devam ediyor.

TUDOR KALMASINI İSTİYOR

Hırvat teknik adam, birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Sinan Gümüş’ün kesinlikle takımda kalması yönünde görüş bildirdi.

İYİ TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Sampdoria, Fiorentina ve Benfica’nın radarına giren 23 yaşındaki forvet ise Galatasaray’dan ayrılmak için yönetimden izin istemişti.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Tudor’un raporuna rağmen 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde Sinan’ın satışına onay verecek.