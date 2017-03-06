Tudor: Sneijder bu göbekle koşamaz

Tudor'un Galatasaray'ın yıldız ismi Sneijder'e kilosundan dolayı çift idman vermesi Hollandalı oyuncuyu kızdırdı. "Sakatım" diyerek tribüne çıkan Sneijder için Hollanda basını da "İkili arasındaki ilişki buz gibi. Yaza Sneijder gider" iddiasını ortaya attı.

Galatasaray'da 7 farklı teknik direktörle çalışan Sneijder yine sorun haline geldi... 2013 Ocak'ta Ünal Aysal tarafından transfer edilen Sneijder, ilk sezonunda Fatih Terim'e kriz çıkarttı.

Hollandalı'ya oturmuş takımda yer bulamayan Terim, sol kanada itti. Sneijder da Terim'in odasına çıkıp, "Solda oynayamam" diye istekte bulundu.

Terim, kendi stili ile sorunu çözdü ancak sonraki dönemde Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, hep Sneijder'i idare etti. Tudor'un gelişi ile ipler yine koptu.

EN AZ 12 KM KOŞACAKSIN

Sakatlığı tam geçmeyen Sneijder, Tudor ile ilk Rize maçına gitmezken, Beşiktaş derbisinde de döküldü. Sneijder'in halini gören ve takımı ilk maçta 118 km koşturan Igor Tudor, Hollandalı yıldızın da en az 12 km koşması beklentisine girdi.

BU GÖBEKLE KOŞAMAZ

Sneijder idmanlardaki görüntüsü ile dikkat çekerken, Hırvat antrenörün, "Bu göbekle koşamaz, nasıl oynatacağım" sitemi ile karşılaştı. Bunu bilen Sneijder'ın idman temposuna ayak uydurmaya çalışması sonrası ise adalesi attı.

Sneijder'ın ayak kemiğindeki ödem nedeniyle de sorun yaşadığı belirtildi. Ancak mutsuz olan Sneider ile Tudor arasındaki ipler kopmuş gibi.

ABD'YE GİDEBİLİR

Sezonun kalan bölümünde ya Sneijder, Tudor'un istediği seviyeye gelecek ya da forma hayal olacak. Sneijdar ancak TT Arena'daki bazı maçlarda şans bulacak. Gelecek sezon için ise ABD'ye transferi gündeme gelebilir.