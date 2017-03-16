Tudor Sneijder için kararını verdi

Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında özellikle orta sahada görev alan futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olan Hırvat teknik adam, bu düzeni bozmayıp Sneijder’e yine ilk 11’de görev vermeyecek.

Josue’nin antrenman performansı başta olmak üzere görev aldığı 2 maçta da başarılı bir performans ortaya koyması da Tudor’un bu kararında etkili oldu.

SİSTEMİNE DAHA UYGUN

Tudor, Antalyaspor maçında 2 asiste imza atan ve Gençlerbirliği maçının ilk yarısında ise orta sahanın en fazla çalışan isimlerinden biri olarak görülen Josue’ye Trabzon’da da ilk 11’de forma vermeyi planlıyor.

Hırvat teknik adamın, Josue’nin, orta sahada görev alıp savunmaya yardım etmesi, pas dağıtma özelliği, oyunun iki bölümünde de sorumluluk alması ve oynatmak istediği ‘toplu hücum, toplu defans’ sisteminde daha iyi ayak uydurduğunu düşündüğü için Trabzon’da tercih hakkını Sneijder değil, Portekizli oyuncudan yana kullanacağı öğrenildi.

SELÇUK-TOLGA İKİLİSİ BOZULMAYACAK

Bu hafta tüm antrenmanlarda yer almasına karşın Tudor’un, Sneijder’i kulübeye çekip Gençlerbirliği maçında olduğu gibi maçın ikinci yarısında gidişata göre ‘hamle oyuncusu’ olarak Trabzon’da son 30 dakika görev vermeyi düşündüğü belirtildi.

Orta saha kurgusunu bozmak istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü, Selçuk-Tolga ikilisi ile maça başlayacak ve Hollandalı futbolcu kulübede görev bekleyecek.

Eski teknik direktör Riekerink’in görevden alınmasından bu yana moralsiz olduğu dikkat çeken Sneijder’in, yedek kalmaya başlamasından sonra keyfinin iyice kaçtığı öğrenildi.