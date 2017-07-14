Tudor Sneijder sorularına cevap vermedi

Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 yenilmesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Tudor, Sneijder'in sorulması üzerine canlı yayından ayrıldı.

"TURU GEÇECEĞİZ"

Igor Tudor, rövanşta turu geçeceklerine ve Belhanda'nın dönmesiyle çok daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Tudor Sneijder sorusuna cevap vermedi - İZLE

Tudor; ''İki ayaklı bir maç. Son iki üç gün fazla bir şey yapmadan takımı dinlendirmek istedik. 7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Ve ben bu turu geçeceğimize inanıyorum. Bu bir hafta içerisinde önemli bir oyuncumuz aramıza katılacak. Biraz daha dinleneceğiz. Belhanda'nın dönmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

"SNEİJDER VE TRANSFER YOK"

Hırvat teknik adam Sneijder ile ilgili "Sneijder ve transferle ilgili görüşlerini alabilir miyiz?" şeklindeki soruya ise; "Sneijder ve transfer yok, sadece maçla ilgili konuşuyoruz" cevabını verdi.