Tudor Sneijder'i sildi

Adana maçında yetersiz bulduğu Wesley Sneijder’ı yedek soyundurarak krizin fitilini ateşleyen G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor’un, gelecek yıl Hollandalı yıldızı takımında görmek istemediği öğrenildi.

SNEİJDER TUDOR'U İSTEMİYORDU

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, Sneijder’ın da gönderilen vatandaşı Riekerink’in yerine gelen Tudor ile çalışmaya sıcak bakmadığı biliniyor...

Hırvat hocanın sezon sonu oluşacak kredisine göre karar vermeyi planlayan yönetimin ise, alınacak karar için aceleci davranmaktan kaçındığı bildirildi.

TUDOR KALIRSA SNEİJDER YOLCU

Sneijder’le Tudor arasındaki gerilimi çözmekte güçlük çeken Özbek yönetiminin, sezon sonunda her iki isimden birini mecburen takımdan göndermekten başka çaresi kalmadı.

Yönetimin, gelecek sezon daha büyük sorun yaşanmaması için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

DE JONG'U DA İSTEMİYOR

İgor Tudor’un Sneijder dışında takımında görmek istemediği bir başka isim de Nigel de Jong...

Ancak De Jong’un Sneijder gibi taliplerinin olmaması, yönetimi kara kara düşündürüyor.

Yılda 2.5 milyon Euro ödediği Hollandalı’yı gönderirken tazminat ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ı sezon sonunda zorlu bir karar aşaması bekliyor.