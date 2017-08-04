Tudor Strinic'i istiyor

Sarı kırmızılı yönetim, sol bek transferi için temaslarını hızlandı. Teknik direktör Igor Tudor'un isteği üzerine Hırvat oyuncu Strinic yeniden gündeme geldi.

5 MİLYON EURO

Ivan Tudor'un transfer edilmesini istediği ve takıma güç katacağına inandığı Strinic için yönetimin görüşmelere başladığı ifade edildi. Sarı kırmızılılar, Hırvat sol bek için 3 milyon Euro önerdi. Napoli'nin ise 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Napoli ile Serie A'da yalnızca 12 maça çıkan Strinic'in, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nda yer almak için düzenli olarak oynayabileceği bir takımı tercih edeceği öğrenildi.