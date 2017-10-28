Tudor Trabzon maçında önde baskı istedi

1 Emre Belözoğlu da küfür ederken yakalandı Beşiktaş-Akhisarspor maçında rakibine küfür ederken yakalanan Emre Belözoğlu'nun ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

2 Arda'nın rahatlığı İspanya'da gündem oldu Bu sezon hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları İspanya medyası tarafından eleştirildi

3 Ayşe Begüm Onbaşı 100. madalyasını kazandı 16 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan'daki turnuvada 100. madalyasını kazandı.

4 Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, Fenerbahçe'nin toplam borcunun 300 milyon 47 bin 719 TL olduğunu açıkladı.

5 Galatasaray'dan Umut Bozok atağı Galatasaray yönetimi, Ümit Milli Takım'da da oynayan Nimesli Umut Bozok'u transfer etmek için girişimlere başladı.

6 Hikmet Karaman: İngilizler Ozan'ı istiyor Crystal Palace Kulübü yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Hikmet Karaman, "Ozan Tufan'ı yakından takip ediyorlar" dedi.

7 Boksör olan Baki Mercimek rakibini yendi Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Baki Mercimek, katıldığı boks yarışmasında rakibi Ramazan Kalyoncu'yu mağlup etmeyi başardı.

8 Tudor'dan Aykut Kocaman'a puan farkı cevabı Igor Tudor, puan farkının suni olduğunu söyleyen Aykut Kocaman'a, "Bence de fark suni! Daha da artar" diyerek cevap verdi.

9 Caner'e verilen 6 maçlık cezanın nedeni TFF'nin, Caner Erkin'in özür dileyerek suçunu kabul etmesinin ardından harekete geçtiği ortaya çıktı.