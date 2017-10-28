Tudor Trabzon maçında önde baskı istedi

Hafta boyunca yapılan calışmalarda oyuncularına Trabzonspor'un güçlü ve zayıf yönlerıni ezberleten Tudor, rakip savunma üzerinde baskı kurulması konusunda ısrarcı.
Hırvat teknik adam bu bağlamda Bafetibi Gomis'ten, Tolga Ciğerci'ye yardım etmesini istedi.
GERİ DÖNÜŞLERDE TAKIMI UYARDI
Bordo mavililer'in hızlı kanat akınları gercekleştirdiğini oyuncularına aktaran Tudor, orta sahada forma giyen isimleri de geri dönüşler konusunda uyardıgı belirtiyor.
PAS BAĞLANTISI GÖREVİ N'DİAYE'NİN
Genç çalıştırıcı Belhanda'nın yoklugunda orta saha ile forvet arasında pas baglantısını kurma görevini ise N'Diaye'ye verdi. Sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı akşam antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.