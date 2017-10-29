Tudor: Trabzonspor iyi futbol oynamadı

Trabzonsor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın Hırvat hocası Tudor, "Trabzonspor ikinci top mantalitesi ile oynadı" dedi.

"GEREKEN DERSLERİ ALDIK"

Igor Tudor, "Ön tarafa Garry ve Eren'i koyarak defans arkasına koşu için yaptık. Feghouli de atılınca yaratıcılık da azaldı. Kesinlikle duran toplar için takımı eleştirmeyeceğim. Bugün duran toptan gol yedik ama tamamen rakip buna göre oynadı. Benim oyun stilim bu değil. Futbol oynamaya geldik. Ama maça çok farklı şekilde hazırlanan bir rakip bulduk. Tabi ki rakibimizi tebrik ediyorum. Kazandılar. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. 10 maçı geride bıraktık. 10 maçta ne şampiyon olunuyor ne de şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Gereken dersleri aldık. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Eren Derdiyok hakkında konuşan Hırvat hoca, "Büyük ihtimalle neden Gomis çıktı diye yazılacak. Olayı Gomis’in üzerine yıkmamak ve Eren’e de saygı duymak lazım. Bafe forvet tipi olarak daha çok servis yapılması gereken bir forvet. O an için de o oyunu oynayamadık. 10 kişiydik. Younes’in olmaması bizi etkiledi. Amacım Eren ve Gary’yi koymak ve koşulara odaklanmaktı. O yüzden böyle bir değişiklik yaptım." ifadelerini kullandı.

"HAKEM İLE İLGİLİ DRAMA YAPMAK İSTEMİYORUM"

Igor Tudor, "Hakemle ilgili görüş belirtmeyeceğim. Bilmiyorum bir drama da yapmak istemiyorum. Bizim odaklanmamız gereken saha içinde neler yapabileceğimizdir. Başkan ve yöneticilerimiz var. Bu konuyu onlara bırakmak gerek. Takım olarak bizim saha içinde neleri iyi yapabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Sosyal medyaya bakmak sanırım hoşunuza gidiyor" dedi.

MAÇIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Tudor, "İlk yenilgimizi aldık. 10 maçta 1 maç kaybettik. Bu yadırganmamalı. Bugün Trabzonspor’a bakıldığında uzun toplar, ikinci toplara giden bir takım bulduk. Futboldan ziyade buna odaklanmış bir takım bulduk. Devre arasında da oyuncularla konuştuk. Bu maçı kazanmanın anahtarları ikinci topları alabilmekti. Kolay değil bu. Bu futbolla oynamak için stoperleri de oyuna koymak lazım. 90 dakika boyunca büyük bir mücadele, kavga-dövüş var. Maçın belirli bölgelerinde iyi oynadık. Üçüncü bölgeye topu getirdik ama final paslarında kalite eksiklerimiz vardı. Doğruları yapabilme eksikliğini üçüncü bölgede yaşadık. Belhanda’nın cezalı olması, kırmızı kartlar görmemiz bizi biraz düşürdü. Anahtar olabilecek iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Maçın hikayesi böyleydi." diyerek sözlerini noktaladı.