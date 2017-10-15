Tudor: Ülkemden futbolcu getirmek istemiyorum

Igor Tudor, yönetimle yaptığı transfer görüşmesinde ilginç ifadeler kullandı.

Igor Tudor, Hırvatistan'dan şu anda bir oyuncu almak istemediğini, bunun olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

ÜLKESİNDEN FUTBOLCU GETİRMEYE SICAK BAKMIYOR

Yöneticilerin bu açık teklifine karşın Tudor, daha önce Gheorghe Hagi ve birçok teknik direktörün yaptığı gibi 'kendi ülkesinden futbolcu getirme' modeline sıcak bakmadığını ifade etti.

ZAN ALTINDA KALMAK İSTEMEM

Hırvat teknik adam yöneticilere şunları söyledi:

"Ben şu anda Hırvatistan'dan ya da o bölgeden oyuncu istemiyorum. Zan altında kalmak istemem. Benim tavsiyemle oradan alacağımız bir oyuncu başarısız olursa, arkamdan kötü konuşurlar. Ben böyle bir şeye tahammül edemem. İleride Galatasaray'a katkı yapacağından emin olduğum bir futbolcu bulursam belki isteyebilirim."