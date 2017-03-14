Tudor: Uzun yıllar Galatasaray'da kalmak istiyorum

İşte o sözler...

'BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANABİLİRDİK'

Bizim anlayışımız değişti. Daha sıkı savunmaya yapıyoruz. Podolski, Bruma, Sneijder ve Yasin'in daha fazla savunma yapmak istediğini görüyorum. Beşiktaş maçını kaybetmeyi hak etmedik. Biz de bir frikikle kazanabilirdik.

'DAHA YÜZDE 16-17'

Sakatlık için herkes sert idmanlar var, ayakta kalan oynuyor diyor ama benden önceki idmanlarını biliyorum. Onları buna adapte etmeye çalışıyorum. İdmanların yüzde 16-17'sini yaptırıyorum. Oyuncularım ne istediğini biliyor, çaba gösteriyorlar. Bazı sebepler olabilir ama yumuşak program yaptım.

CAPELLO İLE ANCELOTTİ KARIŞIMI

Oyun anlayışım Capello ile Ancelotti'nin karışımı. Ama siz kendiniz olmalısınız. Oyunculara bilgili olduğunuzu göstermelisiniz. Psikolojik yaklaşım önemlidir. Oyunculara sizin bilginizin kazanmaya yardımcı olacağını kabul ettirebilmek lazım. İletişim çok önemli.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Trabzonspor karşısında en iyi oyunu oynamak zorundayız. 8 puan fark var şu anda biz maç maç bakmak zorundayız. Bu yıl her maçı kazanmalıyız. Beşiktaş ve Başakşehir de kaybetmeli. Hafta içi idmanları önemli.

Ben aç oyuncuyu oynatmak istiyorum. Geçmişte kazandıklarının önemi olmasın. Cumartesi yensin, Salı yine kazanmak istesin, fedakarlık yapan oyuncu istiyorum. Aç oyuncu kaliteli değilse tabii bu işe yaramaz hem kaliteli hem karakterli olmalı.

'G.SARAY'DA UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM'

Hırvatistan Milli Takımı... Başkladığımda ne olmak istediğimi düşünmedim. Herkes iyi takımlar ister ama ben Galatasaray'da yıllarca kalmak istiyorum, inanın, bana inanın... Burası çok büyük. Taraftarı ve kulübü mutlu etmek, çok fazla burada kalmak istiyorum.

'SABRİ BURANIN EFSANESİ'

Sabri'ye karşı oynadım. Bana çalım atmıştı. "Hala buradamısın?" dedim. Sabri buranın fesanesi iyi bir ruha sahip, bizimle olmasından muluyum. Harika bir taraftarımız var umarım onları hayalkırıklığına uğratmam