Tudor ve ailesi sahaya indi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, cezası nedeniyle 90 dakika TT Arena tribünlerinden takip etti. Ancak Tudor, maçtan sonra ailesiyle birlikte çimlere indi.

SAHADA TOP OYNADILAR

90 dakika sonunda 3-2'lik galibiyetin ardından Igor Tudpr, ailesiyle birlikte TT Arena çimlerine ayak bastı.

Igor Tudor, iki çocuğu ve iki yeğeniyle birlikte maç sonunda sahaya indi. Tudor ailesi sahada kısa süre top oynarken, daha sonra fotoğraf çektirdiler.

Kısa süre sahada kaldıktan sonra Tudor ve ailesi sahadan ayrıldı.