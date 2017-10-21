Tudor ve Aykut Kocaman'ın derbi günü planı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı.

Maç için tüm taktikleri belirleyen teknik adamlar, derbi günü için de planlarını yaptılar.

HERKES BİZİ İZLEYECEK YAKIŞIKLI OLUN

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor 'imaj' konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada pek çok kişinin gözünün pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda olacağını belirten Hırvat çalıştırıcının, oyuncularına, "Binlerce insan sizi izlemek için stada gelecek. Milyonlarca kişi de TV başında olacak. Herkes tıraşını olsun. En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

KAHVALTIDA KANLI BİFTEK VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da, futbolcularından derbide maksimum verimi alabilmek için büyük özen gösteriyor.

Öğrencilerinden maç arifesi en geç 23.00'te yatmalarını isteyen sarı- lacivertli hoca, futbolcularının maç günü ne yiyip ne içeceğini ise bizzat kendisi belirledi. Maç günü sabah 08.30'de kalkacak olan sarı-lacivertli futbolcular, Kocaman'ın belirlediği programa göre çift kahvaltı yapacak. Erken saatlerde yapılacak ilk kahvaltının sürprizi ise az pişmiş kanlı biftek.

TATLI SEANSI OLACAK

Öğle yemeğine ise 13.00'te oturulacak. Bu öğünde karbonhidrata ağırlık verilecek. 14.00- 15.00 arası şekerleme yapılacak. Ardından acıkanlar için ağır olmamak şartıyla tatlı seansı olacak.