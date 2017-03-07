Tudor ve Levent Nazifoğlu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve yönetici Levent Nazifoğlu, PFDK'lık oldu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik direktörü IGOR TUDOR'un ANTALYASPOR müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT NAZİFOĞLU'nun 06.03.2017 tarihinde Beyaz Tv kanalında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 07.03.2017 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."