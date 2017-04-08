Tudor: Yıldıza ihtiyacımız yok

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle daha etkili bir kadro kurmak isteyen başkan Dursun Özbek, mali genel kurulda ibra edilmesi ile de rahatladı.

GELECEK YILIN PLANLAMASI BAŞLADI

UEFA ile yaptığı görüşmelerde gelecek 3 yılın planlarını anlatan ve gelirleri gösterip yeniden bir anlaşma yapmayı teklif eden başkan Dursun Özbek, takımın maaş bütçesini artırıp transfere de daha fazla para ayırmayı düşünüyor.

İşte bu nedenle mali yönden hazırlıklarını yapan Özbek ve kurmayları, teknik direktör Igor Tudor ile de gelecek sezonun planlaması için sık sık görüşüp fikir alışverişinde bulunuyor.

Mali genel kurulun ardından Hırvat teknik adam ile görüşen Özbek, "Mali olarak biraz rahatladık. Önümüzdeki sezon iyi bir takım kuracağız. Buna göre transfer planlaması yapın" dedi.

YÜKSEK ÜCRETLİ OYUNCU İSTEMİYOR

Igor Tudor ise bu sözlere yanıtı ile yönetimi biraz şaşırttı, biraz da sevindirdi. Takıma yüksek bonservisli ve maaşlı yıldız transferi istemediğini ileten Hırvat çalıştırıcı, "Yıldıza ihtiyacımız yok. Yıldız oyuncu yerine potansiyeli olan isimler lazım. Alacağımız oyuncuların kulübe vereceği katkı isimlerinden ve ücretlerinden büyük olmalı. Böyle oyuncular bulmalıyız. Geleceği de düşünerek hareket etmemizgerekiyor" diyerek transferde aklından geçenleri anlattı.