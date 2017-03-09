Tudor yönetimden 3 oyuncu istedi

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in gönderilmesinin ardından takımı devralan Igor Tudor, yeni bir sisteme geçiş yapıyor.
3'LÜ SAVUNMA DÖNEMİ
Hırvat hoca 3'lü savunma düzenini oturtmak için göreve başlar başlamaz idmanları ve taktiği değiştirmişti.
Beşiktaş maçının ilk yarısı, Antalyaspor deplasmanının ilk yarım saati hariç takımı 3-4-3 düzeninde sahaya süren Tudor, önümüzdeki sezon sisteminin doğru işleyebilmesi için ihtiyaç duyduğu transferleri yönetime iletti.
MENDY ÇOK KRİTİK
Tudor ön libero pozisyonunda Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin performansından memnun değil. Buraya daha hareketli ve dinamik bir ismi isteyen Hırvat çalıştırıcı Leicester City'de fazla süre alamayan Nampalys Mendy'nin adını verdi.
Bonservisi yüksek olduğu için 24 yaşındaki ön libero kiralık formülüyle takıma kazandırılmaya çalışılacak.
Igor Tudor kanada ise Lyonlu Rachid Ghezzal'ı düşünüyor. 24 yaşındaki hücumcunun sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.
DEFANSA PATRON GEREK
Sezon sonu kontratı biten Chedjou ile formsuz Hakan Balta'dan memnun olmmayan Tudor, stopere sezon sonu boşa çıkacak Dinamo Kievli Evgen Khacheridi'yi istediğini söyledi.
1.98 boyundaki Ukraynalı Khacheridi, savunmayı yönetecek patron olacak.