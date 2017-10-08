Tudor yönetimden transfer istedi

Sarı kırmızılılar 21. şampiyonluk için kadroyu güçlendirmek isterken, bir yandan da teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda takımdaki oyuncularla ilgili kararını verecek.

ASAMOAH DIŞINDA 3 TRANSFER DAHA İSTEDİ

Hırvat teknik adam, sol bek için yaz döneminde de gündeme gelen Asamoah'ın alınması yönünde görüş belirtti. Ganalı oyuncu için Juventus Kulübü'ne yeni bir teklif sunulacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah için 1.5 milyon Euro önermeyi düşünen Galatasaray, İtalyan ekibine sezon sonunda Asamoah'ı bedavaya alma kozunu oynayacak.

Tudor'un ayrıca scout ekibinin çalışmalarını incelediği ve takıma genç oyuncu kazandırmak için yönetimle de görüşüp devre arasında kadroyu genişletmek istediği ifade edildi. Sağ bek, sol açık ve forvet alınmasını isteyen Igor Tudor, genç futbolcuların kadro derinliği katacağı fikrinde.

Fazla forma şansı bulamayan oyuncular hakkında henüz kararını vermeyen Galatasaray Teknik Direktörü, Ziraat Türkiye Kupası performansına göre durumu netleştirecek.