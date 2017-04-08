Tudor'a ayrılmak istiyorum diyen biri çıktı

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ''geleceğin yıldızı'' olarak görülen ancak bu sezon yeterli şansı bulamayan Sinan Gümüş Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Genç futbolcu, Igor Tudor göreve geldikten sonra sadece 24 dakika şans bulurken sezon sonunda oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Milliyet'in haberine göre; Devre arasında Galatasaray, Mehmet Ekici’nin transfer görüşmeleri sırasında Trabzonspor’un, “Mehmet Ekici’ye karşılık Sinan Gümüş’ü isteriz” teklifini Sinan Gümüş’teki potansiyel nedeniyle reddetmişti.

Ancak aradan geçen zaman hem Galatasaray’ı hem de Sinam Gümüş’ü hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Tudor sonrası ise mennuniyetsizlik adeta tavan yaptı.

OYNAYABİLECEĞİM BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM

Hırvat çalıştırıcının bugüne kadar 8 haftada sadece 24 dakika süre verdiği 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda oynayabileceği bir takıma gitmek düşüncesinde olduğu kaydedildi. Sinan’ın konuyla ilgili, “Şans bulamıyorum. Yeni sezonda oynayabileceğim bir yere gitmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Jan Olde Riekerink döneminde de yine şans bulamamaktan şikayetçi olan Sinan’ın huzursuzluğunun son günlerde tavan yaptığı belirlendi. Özel hayatı özensiz bulunan Sinan Gümüş’ün ayrılma isteğine Igor Tudor’un olumlu yaklaşması bekleniyor.