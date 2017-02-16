Riekerink'in gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor resmi sözleşmeyi imzaladı.

Tudor'un basın mensuplarının sorularını yanıtladığı toplantıya Beşiktaş ve Real Madrid soruları damga vurdu.

REAL MADRİD'DEN TEKLİF GELİRSE GİDER MİSİNİZ?

Basın toplantısında Hırvat hocaya Karabükspor'dan Galatasaray'a geliş şekline gönderme yapılarak 'Real Madrid'den teklif gelirse Galatasaray'dan gider misiniz?' diye soruldu, Tudor ise bu soruya; "Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur. 14 maçımız var. Buna odaklanalım. Gelecek sezon için konuşmak anlamsız" diyerek cevap verdi.

Tudor'a Real'den teklif gelirse gider misiniz diye soruldu - İZLE

'BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR' SÖZLERİ HATIRLATILDI

Igor Tudor'a Karabükspor'un başındayken söylediği 'Beşiktaş şampiyon olur' sözlerinin sorulması üzerine ise Hırvat hoca; "Öyle bir şey söylemiş olabilirim. Galatasaray'ın hedeflerine inandığım için geldim. Tek hedefimiz tabi ki şampiyonluk. Geçen seneye bakılırsa şampiyon olmuş bir Beşiktaş var, ortada 14 maç var. Tek tek ilerlemek istiyoruz. Hedefim elimden gelen her şeyi yapmak." dedi.